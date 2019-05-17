2019-05-17T14:52:33+03:00
Общество

Жители Югры приняли участие в круглом столе «Прививки - за и против»

Экспертом был директор Депздрава Югры Алексей Добровольский
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры приняли участие в круглом столе «Прививки - за и против»Жители Югры приняли участие в круглом столе «Прививки - за и против»Фото: Татьяна Коркина
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Прямой эфир встречи состоялся в социальной сети «ВКонтакте» в группе Послушайте, доктор. ХМАО. 17 мая в и в «Инстаграм» в официальном профиле Депздрава Югры.

Представители здравоохранения и депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа обсудили тему вакцинации в Нижневартовске.

Необходимость в мероприятии назрела из-за большого количества отказов от вакцинации детей родителями округа. Не так давно в Югре была вспышка кори. Все заболевшие не были привиты.

На вопросы югорчан о пользе и необходимости вакцинации отвечал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский и спикеры из медицинской сферы.

Участники круглого стола ответили на вопросы в режиме реального времени. Вопросы от жителей автономного округа принимались заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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