Жители Югры приняли участие в круглом столе «Прививки - за и против»
Прямой эфир встречи состоялся в социальной сети «ВКонтакте» в группе Послушайте, доктор. ХМАО. 17 мая в и в «Инстаграм» в официальном профиле Депздрава Югры.
Представители здравоохранения и депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа обсудили тему вакцинации в Нижневартовске.
Необходимость в мероприятии назрела из-за большого количества отказов от вакцинации детей родителями округа. Не так давно в Югре была вспышка кори. Все заболевшие не были привиты.
На вопросы югорчан о пользе и необходимости вакцинации отвечал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский и спикеры из медицинской сферы.
Участники круглого стола ответили на вопросы в режиме реального времени. Вопросы от жителей автономного округа принимались заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU