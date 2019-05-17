2019-05-17T14:40:59+03:00
Общество

До отключения аналогового ТВ в Югре осталось менее двух недель

Все регионы полностью запустили цифровую телесеть
Алена Кульмухаметова
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До отключения аналогового ТВ в Югре осталось менее двух недель. Фото с сайта pixabay.comДо отключения аналогового ТВ в Югре осталось менее двух недель. Фото с сайта pixabay.com
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На главной странице единого официального сайта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начал работу таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Напомним, отключение аналогового ТВ в округе запланировано на 3 июня 2019 года. Вместе с ним аналоговое телевидение отключат еще в 35 субъектах Российской Федерации.

Все регионы полностью запустили цифровую телесеть. 20 каналов стали доступны не менее чем 98,4% населения России.

Определить, какое телевидение у вас дома и подготовиться заранее, можно уже сейчас. Для этого нужно внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом канала стоит буква «А», нужно позаботиться о перенастройке телевизора или приобретении нового цифрового оборудования – телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставки DVB-T2 в дополнение к старому телевизору.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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