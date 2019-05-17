Сургутские полицейские раскрыли кражу на месторождении

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-17T14:30:04+03:00

Преступник уже был судим за подобные преступления

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудников службы безопасности о том, что на месторождении задержан мужчина. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что 33-летний житель Югры, решив обогатиться, пытался похитить электрические опоры с месторождения, но во время распила был задержан сотрудниками службы безопасности.

Стоит отметить, что ранее югорчанин привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU