2019-05-17T14:26:29+03:00
Общество

В Нижневартовске появится свой бренд

Участников стратегической сессии разделили на группы по тематикам
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске появится свой бренд. Фото с сайта администрации города НижневартвоскВ Нижневартовске появится свой бренд. Фото с сайта администрации города Нижневартвоск
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В Нижневартовске состоялась первая проектная стратегическая форсайт-сессия «Территориальный маркетинг и брендинг Нижневартовска». Во время анкетирования участники отметили любимые городские праздники, высказались о том, чего не хватает городу и с чем он ассоциируется.

Всех участников стратегической сессии разделили на группы по тематикам: медицина, молодежь, нефтяники, туризм, агломерация и другие. Во время «мозгового штурма» каждая команда представила свой проект, который поможет в позиционировании города. Среди озвученных предложений, например, создание в Нижневартовске музея нефти Самотлора, эко-парка, точек притяжения в микрорайонах. На основе этой брендовой уникальности можно создавать общественные пространства, проводить масштабные праздники и рассказывать о себе всему миру.

Депутат города Николай Книжников считает, что у нашего муниципалитета есть безусловные преимущества – фестиваль «Самотлорские ночи», месторождение Самотлор и наши спортивные показатели.

«Считаю, что данное мероприятие – очень важное. Это начало системной работы по подготовке к брендированию территории. Уверен, что нам удастся выработать единое мнение. Город Нижневартовск современный. Ему нужен свой бренд. Поскольку я являюсь спортсменом, для меня близка спортивная составляющая в брендировании. Во многих государствах наш город ассоциируется в том числе со спортом. В связи с этим, мое предложение создать в городе волейбольный сквер или улицу Волейбольную. И в соответствующей тематике оформить инфраструктуру», - отметил Николай Книжников.

В «мозговом штурме» приняли участие около 100 человек. Каждая команда-участник презентовала свои проекты. Лучшие из предложений станут основой для разработки брендбука города и будут воплощаться в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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