В Югре спасателям представили нового начальника МЧС
«Варяг» из Ставропольского края, полковник внутренней службы Пётр Кугуй прибыл в Югру, чтобы занять должность начальника Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Сегодня он был представлен личному составу.
Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, указ о назначении Петра Анатольевича Кугуя на должность руководителя регионального управления МЧС подписан Президентом Российской Федерации 1 мая 2019 года.
Ранее полковник внутренней службы занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
В этот же день состоялась встреча и с главным федеральным инспектором по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Андреем Руцинским.
ИСТОЧНИК KP.RU