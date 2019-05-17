СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-17T13:48:26+03:00

В Югре спасателям представили нового начальника МЧС. Фото с сайта с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Указ о его назначении подписан 1 мая

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«Варяг» из Ставропольского края, полковник внутренней службы Пётр Кугуй прибыл в Югру, чтобы занять должность начальника Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Сегодня он был представлен личному составу.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, указ о назначении Петра Анатольевича Кугуя на должность руководителя регионального управления МЧС подписан Президентом Российской Федерации 1 мая 2019 года.

Ранее полковник внутренней службы занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

В этот же день состоялась встреча и с главным федеральным инспектором по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Андреем Руцинским.

ИСТОЧНИК KP.RU