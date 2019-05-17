Югорчанин получил 8 лет "строгача" за убийство сожительницы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-17T13:57:09+03:00

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Очередной «семейное» застолье плачевно завершилось для пары из Ханты-Мансийского района. Ссора нетрезвых сожителей завершилась кровавой драмой.

Как сообщает следственный комитет Югры, доказательства, собранные следователем Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Ханты-Мансийского района. Мужчина признан виновным в совершении убийства Согласно материалам дела, преступление произошло в деревне Белогорье Ханты-Мансийского района 19 февраля 2019 года.

Следствием и судом установлено, что во время совместного распития спиртного между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, в пылу которой мужчина ударил ножом в грудь женщины. Смерть женщины наступила на месте преступления.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU