2019-05-17T12:59:23+03:00
Общество

Югорский фонд капитального ремонта разыгрывает планшет

Обязательным условием участия в конкурсе является оплата хотя бы одного взноса на капремонт
Алена Кульмухаметова
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Югорский фонд капитального ремонта разыгрывает планшет. Фото с сайта pixabay.comЮгорский фонд капитального ремонта разыгрывает планшет. Фото с сайта pixabay.comФото: Татьяна Коркина
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Югорский фонд капремонта с 1 мая запускает конкурс «Оплати капремонт онлайн». Об этом сообщается на его официальном сайте.

Согласно правилам, в нем смогут принять участие собственники, оплачивающие взносы на капремонт в режиме онлайн. Всего будет три номинации. В первой примут участие пользователи личного кабинета на официальном сайте фонда. Отдельно будет проведен розыгрыш среди пользователей личного кабинета старше 60 лет. Третий розыгрыш будет проводиться среди собственников квартир, которые оплачивают капремонт через мобильное приложение ЮФКР-онлайн.

Обязательным условием участия в конкурсе является оплата хотя бы одного взноса на капремонт через личный кабинет собственника на официальном сайте Югорского фонда или через мобильное приложение ЮФКР-онлайн в срок с 1 мая по 29 ноября 2019 года. Также должна полностью отсутствовать задолженность по взносам на капремонт на 29 ноября 2019 года.

Отметим, что фонд не первый раз устраивает розыгрыши среди плательщиков. При этом сами югорчане недоумевают и задают вопросы в соцсетях, откуда у Югорского фонда капремонта деньги на столь ценные подарки, если он содержится за счёт плательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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