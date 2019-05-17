2019-05-17T12:17:48+03:00
Общество

На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение со светофорным регулированием

На участке трассы идут работы по замене верхнего слоя покрытия
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Фото из соцсети ВконтактеНа трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Фото из соцсети Вконтакте
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В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе Р-404 «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» 14 мая начались работы по устройству слоев износа. Дорожное покрытие обновят на участке с 642 по 699 км возле Пыть-Яха. Работы будут проводиться по 1 августа.

По информации паблика «Дороги Тюменской области» в соцсети ВКонтакте, на время работ на трассе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения и соблюдать скоростной режим.

Добавим, что устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить покрытие: ровность и сцепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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