СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-17T11:52:29+03:00

В Когалыме наркомана лишили «прав». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Диагноз не позволяет ему сесть за руль автомобиля

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Неадекватный водитель был выявлен прокуратурой Когалыма во время проверки по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что житель города имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Однако мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом «наркотическая зависимость». Наличие указанного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права когалымчанина на управление транспортным средством. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил. В настоящее время гражданин лишен водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU