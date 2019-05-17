В Когалыме наркомана лишили «прав»
Неадекватный водитель был выявлен прокуратурой Когалыма во время проверки по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
Выяснилось, что житель города имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.
Однако мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом «наркотическая зависимость». Наличие указанного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.
Прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права когалымчанина на управление транспортным средством. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил. В настоящее время гражданин лишен водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU