2019-05-17T11:52:29+03:00
Происшествия

В Когалыме наркомана лишили «прав»

Диагноз не позволяет ему сесть за руль автомобиля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме наркомана лишили «прав». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Когалыме наркомана лишили «прав». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Неадекватный водитель был выявлен прокуратурой Когалыма во время проверки по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что житель города имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Однако мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом «наркотическая зависимость». Наличие указанного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права когалымчанина на управление транспортным средством. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил. В настоящее время гражданин лишен водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка
В Сургуте появятся экобоксы больших размеров
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение со светофорным регулированием
В «Югра-Алетикс» лучший бегун России проведёт мастер-класс
В Когалыме приступают к ремонту дорог
Марафон субботников продолжается в Ханты-Мансийске
В Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды
Общественники Югры провели субботник в Археопарке
Югра встречает «Ночь музеев-2019»
Под Курганом в реке Тобол найден мёртвым студент из Югорска
Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится в полдень 30 мая
В Ханты-Мансийске началась обработка зон отдыха и парков от кровососов
Из кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты
Более тысячи сургутян выйдут на общегородской субботник