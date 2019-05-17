2019-05-17T11:45:19+03:00
Спорт

В «Югра-Алетикс» лучший бегун России проведёт мастер-класс

Тренировка с чемпионом будет состоять из двух частей
Алена Кульмухаметова
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В «Югра-Алетикс» лучший бегун России проведёт мастер-класс. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В «Югра-Алетикс» лучший бегун России проведёт мастер-класс. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В рамках первенства округа по легкой атлетике на территории Открытого стадиона "Югра-Атлетикс" 18 мая пройдёт мастер-класс с мастером спорта международного класса по легкой атлетике, многократным призером чемпионата Европы в беге на дистанции 400 метров Павлом Ивашко.

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, тренировка с чемпионом будет состоять из двух частей. В перерывах между забегами Павел поделится с юными спортсменами собственным опытом и навыками на дорожках стадиона.

В конце мастер-класса югорские легкоатлеты проведут беседу с чемпионом, где смогут задать вопросы на интересующие их темы взять автограф и, конечно же, сфотографироваться. Начало мероприятия в 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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