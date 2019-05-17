2019-05-17T11:53:57+03:00
Общество

В Когалыме приступают к ремонту дорог

Как только позволят погодные условия, подрядчики приступят к работе
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме приступают к ремонту дорог. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме приступают к ремонту дорог. Фото с сайта администрации города Когалым
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Жители Когалыма интересуются в социальных сетях, какие именно участки дорог в этом году будут приведены в порядок. В официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей спрашивает, когда отремонтируют мост через реку Кирилл-Высъягун?

По информации местной администрации, мост через реку Кирилл-Высъягун отремонтируют в этом году. По данным специалистов, среди основных объектов также: проспект Нефтяников (под путепроводом), проезд Солнечный (в районе кафе «Парус»), дорога по улице Степана Повха (от кольца до школы №7). Всего же в этом дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать порядка двадцати тысяч квадратных метров дорог.

Как пояснили в Управлении капитального строительства Когалыма, по всем объектам уже проведены электронные аукционы и определены подрядчики. Как только позволят погодные условия, подрядчики приступят к работе.

Кроме того, летом будет выполнен ремонт проездов от улицы Дружбы Народов к Дому быта; от улицы Дружбы Народов до дворовой территории по улице Мира, д.10, д.12; проезд от улицы Ленинградская до шестой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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