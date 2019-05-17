2019-05-17T11:17:46+03:00
Общество

Марафон субботников продолжается в Ханты-Мансийске

Горожан ждут в три часа на большую уборку
Алена Кульмухаметова
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Марафон субботников продолжается в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации городаМарафон субботников продолжается в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города
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Традиционный массовый субботник состоится 17 мая в три часа дня в окружной столице Югры. На участие в нём заявилось более тысячи человек. Очистить от мусора предстоит береговую линию, лесной массив, а также некоторые объекты в черте города.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, принять участие в мероприятии приглашаются все неравнодушные, активные и любящие свой город жители самых различных возрастов и профессий, в том числе школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. К санитарной очистке могут присоединиться жильцы многоквартирных и частных домов, а также управляющие компании. Трудовые коллективы, желающие принять участие в общегородской уборке, распределены по территориям.

Напомним, в этом году администрация Ханты-Мансийска традиционно организует четыре общегородских субботника. Первый состоялся в апреле, второй пройдёт завтра. Остальные два будут организованы 31 мая и 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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