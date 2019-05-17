СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-17T11:02:03+03:00

В Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды. Фото с сайта pixabay.com

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В Югре в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление».

В мероприятии принимают участие более 100 специалистов и экспертов. Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин рассказал, что округ достиг требований национального стандарта Российской Федерации по утилизации попутного нефтяного газа, доведя этот показатель до 95,5%.

Говоря о результатах работы, первый заместитель губернатора отметил, что количество аварий на нефтепромыслах округа уменьшилось за этот период на 30%, площади оставшихся нерекультивированных нефтезагрязнённых земель сократились на 57%, улучшилось состояние основных транзитных водных объектов. Положительный опыт Югры, достижения автономного округа в вопросах экологии отмечает компания ГРИНПИС.

ИСТОЧНИК KP.RU