В Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды
В Югре в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление».
В мероприятии принимают участие более 100 специалистов и экспертов. Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин рассказал, что округ достиг требований национального стандарта Российской Федерации по утилизации попутного нефтяного газа, доведя этот показатель до 95,5%.
Говоря о результатах работы, первый заместитель губернатора отметил, что количество аварий на нефтепромыслах округа уменьшилось за этот период на 30%, площади оставшихся нерекультивированных нефтезагрязнённых земель сократились на 57%, улучшилось состояние основных транзитных водных объектов. Положительный опыт Югры, достижения автономного округа в вопросах экологии отмечает компания ГРИНПИС.
ИСТОЧНИК KP.RU