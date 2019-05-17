2019-05-17T11:02:03+03:00
Общество

В Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды

Площади оставшихся нерекультивированных нефтезагрязнённых земель сократились вдвое
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды. Фото с сайта pixabay.comВ Югре обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление».

В мероприятии принимают участие более 100 специалистов и экспертов. Заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин рассказал, что округ достиг требований национального стандарта Российской Федерации по утилизации попутного нефтяного газа, доведя этот показатель до 95,5%.

Говоря о результатах работы, первый заместитель губернатора отметил, что количество аварий на нефтепромыслах округа уменьшилось за этот период на 30%, площади оставшихся нерекультивированных нефтезагрязнённых земель сократились на 57%, улучшилось состояние основных транзитных водных объектов. Положительный опыт Югры, достижения автономного округа в вопросах экологии отмечает компания ГРИНПИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка
В Сургуте появятся экобоксы больших размеров
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение со светофорным регулированием
В Когалыме наркомана лишили «прав»
В «Югра-Алетикс» лучший бегун России проведёт мастер-класс
В Когалыме приступают к ремонту дорог
Марафон субботников продолжается в Ханты-Мансийске
Общественники Югры провели субботник в Археопарке
Югра встречает «Ночь музеев-2019»
Под Курганом в реке Тобол найден мёртвым студент из Югорска
Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится в полдень 30 мая
В Ханты-Мансийске началась обработка зон отдыха и парков от кровососов
Из кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты
Более тысячи сургутян выйдут на общегородской субботник