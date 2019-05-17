Общественники Югры провели субботник в Археопарке
Команда «Молодежки ОНФ» в Югре в рамках всероссийского молодежного субботника в первой декаде мая организовала уборку на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске.
По информации общественников, в мероприятии приняли участие около 350 человек.
Координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина отметила, что общественники решили навести порядок именно в Археопарке, потому что он является визитной карточкой города и округа.
Участники субботника вымыли бронзовые скульптуры, собрали мусор и прошлогоднюю траву, подмели дорожки в парке и на «тропе здоровья», ведущей в биатлонный центр.
По словам активистов, в основном пришлось собирать мелкий мусор – украшения, которые, видимо, остались после какого-то праздничного мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU