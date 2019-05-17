2019-05-17T10:54:07+03:00
Общество

Общественники Югры провели субботник в Археопарке

Участники субботника вымыли бронзовые скульптуры
Алена Кульмухаметова
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Общественники Югры провели субботник в Археопарке. Фото с сайта ОНФ ЮгрыОбщественники Югры провели субботник в Археопарке. Фото с сайта ОНФ Югры
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Команда «Молодежки ОНФ» в Югре в рамках всероссийского молодежного субботника в первой декаде мая организовала уборку на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске.

По информации общественников, в мероприятии приняли участие около 350 человек.

Координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина отметила, что общественники решили навести порядок именно в Археопарке, потому что он является визитной карточкой города и округа.

Участники субботника вымыли бронзовые скульптуры, собрали мусор и прошлогоднюю траву, подмели дорожки в парке и на «тропе здоровья», ведущей в биатлонный центр.

По словам активистов, в основном пришлось собирать мелкий мусор – украшения, которые, видимо, остались после какого-то праздничного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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