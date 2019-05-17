СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-17T09:59:08+03:00

Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится в полдень 30 мая. Фото с сайта правительства Югры

В прошлом году в течение 2 часов 55 минут глава региона лично ответила на 34 вопроса

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Наталья Комарова продолжит традицию прямого, открытого общения с жителями Ханты-Мансийского автономного округа. В прямом эфире жители Югры получат ответы на самые актуальные вопросы. Трансляция прямой линии пройдет на телеканале «Югра», сайте admhmao.ru и в официальной группе правительства Югры «ВКонтакте».

- Уважаемые земляки, в прямом эфире на телеканале «Югра», в группе «Правительство Югры» 30 мая в 12.00 проведу ежегодную прямую линию. Поговорим онлайн. Темы, вопросы на ваш выбор, – обратилась к югорчанам в своем аккаунте в Инстаграм Наталья Комарова.

По информации портала правительства Югры, уже сейчас вопросы главе региона можно задать, перейдя по ссылке или позвонив по номеру горячей линии «Центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. Кроме того, вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что 30 мая во время эфира вопросы губернатору Югры будут приниматься по многоканальному телефону 8-800-301-42-90.

Напомним, что в прошлом году в течение 2 часов 55 минут губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ

ИСТОЧНИК KP.RU