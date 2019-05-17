2019-05-17T09:51:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске началась обработка зон отдыха и парков от кровососов

В местах проведения обработок будут установлены специальные информационные таблички
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске началась обработка зон отдыха и парков от кровососов. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске началась обработка зон отдыха и парков от кровососов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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На сегодняшний день с укусом клещей в больницу Ханты-Мансийска обратились 36 человек, обследовано было 26 клещей и выявлен один энцефалитный. Об этом сообщает портал администрации города.

В окружной столице Югры с 10 мая началась обработка территорий от кровососущих насекомых. Противоэпидемическими мероприятиями планируется охватить 147 городских объектов на площади более 170 гектаров.

Первый этап противоклещевой обработки - с 10 по 26 мая. В первую очередь санитарные мероприятия проводятся на территориях с массовым посещением горожан: парки, образовательные и медицинские учреждения, участки, прилегающие к зданиям социальной сферы, а также традиционные места отдыха жителей Ханты-Мансийска.

Каждое мероприятие будет проводиться в три этапа в течение всего летнего периода, последний состоится в августе.

Специалисты подрядной организации отмечают, что все препараты, которые будут использованы для санитарных работ, прошли сертификацию и успешно протестированы в местном климате. На протяжении 2-3 дней после обработки горожанам следует соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется воздержаться от прогулок по обработанным территориям, так же не выгуливать там домашних животных.

Кроме того, в местах проведения обработок будут установлены специальные информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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