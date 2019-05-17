2019-05-17T09:40:09+03:00
Происшествия

Из кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты

Реализация товара происходила без разрешения
Алена Кульмухаметова
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Из кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреИз кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Во время профилактических мероприятий сотрудники полиции Сургутского района выявили факт незаконной реализации алкогольных продуктов в придорожном кафе.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, собственник кафе продавал спиртное и табак без лицензии. По итогам проверки из магазина изъято более 100 литров алкогольной продукции, а также более 900 пачек сигарет, не имеющих акцизных марок.

В отношении владельца торгового объекта составлены административные протоколы по статьям «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», а также «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Предпринимателю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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