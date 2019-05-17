Более тысячи сургутян выйдут на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-17T09:32:29+03:00

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Сургут вновь присоединится к международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая проходит с 16 мая по 7 июня.

Так, по информации местной администрации в городе запланированы порядка 50 тематических конкурсов, конференций, экскурсий, выставок, а также акций по уборке территорий и высадке деревьев. Это хорошо знакомые сургутянам - «Чистый берег», «Чистый лес», «Создал семью – посади дерево», акция по высадке дубов, посвященная 425-летию города, «День отказа от транспорта».

К Международной акции «Спасти и сохранить» будет приурочен и общегородской субботник 18 мая, который начнется в 10.00. В этот день планируется очистить от мусора и листвы 19 территорий в центре города. К массовой уборке улиц Ленина, Пушкина, Островского уже пожелали присоединиться более 1200 человек.

- Наконец-то погода позволяет нам провести общегородской субботник! 18 мая в 10:00 собираемся, чтобы прибрать улицы Ленина, Пушкина, Островского. Чуть позднее я сообщу, где именно получать инвентарь. Если кто-то решит прибрать в этот день свой двор или территорию — пожалуйста! С организацией вам помогут, если заранее отправите заявку на электронную почту priroda@admsurgut.ru и valieva_ev@admsurgut.ru, пишет на своей странице в соцсети Вконтакте глава Сургута Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU