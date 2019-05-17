«Банкир» обчистил счета жительницы Сургута

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-17T08:39:57+03:00

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Накануне в полицию Сургута обратилась 36-летняя жительница города, у которой неизвестные похитили с банковской карты более 12 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковской карты проходят несанкционированные попытки списания денег, и для того, чтобы пресечь данные операции необходимо назвать данные банковской карты, CVC-код и пароли, которые поступят в смс-сообщениях. Женщина сообщила ему все данные карты и пароли. Вскоре с банковского счета заявительницы списались более 12 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, подозреваемых в совершении кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU