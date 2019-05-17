Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска вырос на четыре сантиметра
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 17 мая составляет 722 сантиметра. Гидрологи отмечают повышение за сутки на четыре сантиметра.
Ранее специалисты отмечали, что уровень воды в реке Обь останется в пределах средних значений – 850 сантиметров. Однако, на случай повышения уровня воды, все экстренные службы города находятся в режиме готовности.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов и в случае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.
ИСТОЧНИК KP.RU