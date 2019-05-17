СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-17T08:33:57+03:00

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска вырос на четыре сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 17 мая составляет 722 сантиметра. Гидрологи отмечают повышение за сутки на четыре сантиметра.

Ранее специалисты отмечали, что уровень воды в реке Обь останется в пределах средних значений – 850 сантиметров. Однако, на случай повышения уровня воды, все экстренные службы города находятся в режиме готовности.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов и в случае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU