СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-17T07:54:29+03:00

В Югре за минувшие сутки раскрыты три кражи Фото: Татьяна Коркина

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Полицейскими Югры за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений, три из которых – кражи.

Так, по информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 42-летний мужчина, взломав навесной замок, проник в гараж около одного из домов поселка Взлетный. Подозреваемый похитил сварочный аппарат и газовую плиту общей стоимостью порядка 25 тысяч рублей. Похититель задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Ханты-Мансийске днём неизвестный похитил велосипед «Штерн», припаркованный около школы №3, принадлежащий 38-летней заявительнице. Ведется следствие.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, раскрыто 38, из них: два мошенничества экономической направленности, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и девять краж, в том числе две квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU