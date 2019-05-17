2019-05-17T07:28:12+03:00
Общество

В Когалыме стартовали военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»

В них принимают участие подростки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме стартовали военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок». Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме стартовали военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок». Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:

Соревноваться в строевой, огневой, медицинской подготовке, ориентировании на местности и топографии, а также в разборке и сборке макета автомата Калашникова, прохождении военизированной полосы препятствия и знаниях истории России придется участникам игр.

По информации администрации города Когалым, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок» пройдут 17 и 18 мая на территории парка Победы пройдут. В них примут участие школьники и воспитанники ВПК «Возрождение».

Как заявляют организаторы игр - молодежный центр «Феникс», главной целью мероприятий является патриотическое воспитание молодежи и привлечение ее к активным занятиям военно-прикладными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из кафе Сургутского района изъят алкоголь и сигареты
Более тысячи сургутян выйдут на общегородской субботник
Директор фирмы из Урая задолжал работникам четверть миллиона рублей
Жителей Ханты-Мансийска перепугал медведь в биатлонном центре
«Банкир» обчистил счета жительницы Сургута
Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска вырос на четыре сантиметра
В Югре за минувшие сутки раскрыты три кражи
За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали четыре человека
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Погода в Югре 17 мая: дождь и гроза
Югорчане на один день пересядут на велосипеды
В Югре 28 тысяч выпускников готовятся сдавать экзамены
Когалымчане готовятся к Сабантую
В Нижневартовске появились изменения в расписании движения теплоходов
Жителей Нижневартовска приглашают на посадку новой аллеи
Югорчане могут вписать свою родословную в историю Югры
В Когалыме сносят расселённые «деревяшки»
На должность директора департамента культуры Югры претендуют 13 человек
В Югре на реке Мулымья поселились бобры
В Когалыме состоится «Музейный квест»
В Югре состоится вторая туристическая конференция