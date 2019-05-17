СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-17T07:28:12+03:00

В Когалыме стартовали военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок». Фото с сайта администрации города Когалым

В них принимают участие подростки

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Соревноваться в строевой, огневой, медицинской подготовке, ориентировании на местности и топографии, а также в разборке и сборке макета автомата Калашникова, прохождении военизированной полосы препятствия и знаниях истории России придется участникам игр.

По информации администрации города Когалым, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок» пройдут 17 и 18 мая на территории парка Победы пройдут. В них примут участие школьники и воспитанники ВПК «Возрождение».

Как заявляют организаторы игр - молодежный центр «Феникс», главной целью мероприятий является патриотическое воспитание молодежи и привлечение ее к активным занятиям военно-прикладными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU