СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-17T07:59:58+03:00

Погода в Югре 17 мая: дождь и гроза Фото: Дмитрий Терентьев

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В пятницу 17 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 7 - 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха +9,+14 градусов, в северных и восточных районах +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийску облачно и дождь. Ветер юго-восточный, южный 7 - 12 метров в секунду, порывы 15 - 17 метров в секунду. Температура воздуха +9,+11 градусов.

В Сургуте облаянная погода и дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +11 градусов.

В Нижневартовске облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU