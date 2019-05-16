СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-16T15:49:57+03:00

Югорчане на один день пересядут на велосипеды Фото: Татьяна Коркина

К акции в прошлом году присоединились более 400 компаний

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Завтра, 17 мая, в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Югорчане на один день отдадут предпочтение по пути на работу не личному автотранспорту, а велосипеду.

Так, Нижневартовск в очередной раз присоединится к ежегодной акции «На работу на велосипеде».

Сотрудники «Молодежного центра», «Дирекции спортивных сооружений», «Спортивной школы олимпийского резерва», «Спортивной школы» и «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлора» уже подтвердили свое участие в данной акции. Предложение принять участие направлено в крупные городские предприятия, образовательные и культурные учреждения города.

В прошлом году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 регионах России. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более одного млн человек.

Добавим, что велосипед - самый экологичный и экономичный вид транспорта. А самое главное – велопрогулки полезны для здоровья. Так, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Езда на велосипеде способствует улучшению работы сердечно-мышечной и дыхательной систем, снижению кровяного давления, дает энергию, тренирует мышцы и улучшает координацию.

ИСТОЧНИК KP.RU