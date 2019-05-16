СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-16T15:07:51+03:00

В Нижневартовске появились изменения в расписании движения теплоходов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В расписание движения теплохода «ЗАРЯ -304» по маршруту «Ларьяк – Охтеурская переправа – Ларьяк» и в расписании выхода рейсового автобуса по маршруту «Нижневартовск – Охтеурская переправа – Нижневартовск» внесены изменения.

Так, по информации администрации Нижневартовского района, рейсы на 21 мая отменёны и перенесены на 22 мая.

Рейсы в остальные дни будут осуществляться согласно утвержденному расписанию.

Добавим, что по информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 16 мая составляет 718 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU