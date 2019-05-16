В Нижневартовске появились изменения в расписании движения теплоходов
В расписание движения теплохода «ЗАРЯ -304» по маршруту «Ларьяк – Охтеурская переправа – Ларьяк» и в расписании выхода рейсового автобуса по маршруту «Нижневартовск – Охтеурская переправа – Нижневартовск» внесены изменения.
Так, по информации администрации Нижневартовского района, рейсы на 21 мая отменёны и перенесены на 22 мая.
Рейсы в остальные дни будут осуществляться согласно утвержденному расписанию.
Добавим, что по информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 16 мая составляет 718 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.
ИСТОЧНИК KP.RU