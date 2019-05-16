Жителей Нижневартовска приглашают на посадку новой аллеи

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-16T14:57:16+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе с 16 мая по 7 июня будет проведена XVII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В этот период запланирован ряд мероприятий, которые могут посетить все желающие.

-Так, вартовчанам администрации города предлагает посетить следующие мероприятия: 17 мая с 14 до 17 часов – торжественное открытие XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Нижневартовске в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». 21 мая с 14 до 17 часов – состоится городской экологический марафон «O3zone» на улице Дружбы Народов, 22. Общегородское мероприятие, посвященное Всероссийскому дню посадки леса пройдёт 24 мая в 15 часов на улице Маршала Жукова, в створе улиц Мира и Северной.

Все желающие могут прийти 24 мая в 16 часов на молодежный субботник у Комсомольского озера. А 1 июня в 12 часов состоится посадка Аллеи добровольцев в 1 микрорайоне, между школами №6 и №7.

Более подробно с планом городских мероприятий можно ознакомиться

на официальном сайте органов местного самоуправления г. Нижневартовска в разделе «Информация для граждан» – «Природопользование и экология» – «Экологические мероприятия».

ИСТОЧНИК KP.RU