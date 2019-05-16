Югорчане могут вписать свою родословную в историю Югры

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-16T14:49:47+03:00

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В Год семьи в Югре в рамках научно-просветительского проекта «Многовековая Югра» объявлен конкурс «Моя родословная». Подать заявку на участие может каждый желающий. Единственное условие – это нахождение участника в Югре или проживание не менее двух поколений его предков на территории автономного округа.

Как сообщает портал правительства Югры, работу можно подать в трех номинациях: общей и двух специальных. Основная номинация: «Моя родословная», спецноминация «Судьбы блокадников Ленинграда»; спецноминация «Поколение победителей».

Исследовательские работы будут приниматься в формате .pdf и могут включать в себя любые дополнительные материалы: от графического изображения родословной до фотографий из семейного архива. Все, что не попало в основной файл исследования (в том числе медиаматериалы, такие как видео, фотоальбомы, аудиозаписи воспоминаний) – может быть приложено к заявке в виде гиперссылки на пост в социальных сетях. Для тех, кто не знает с чего начать исследование истории своей семьи, на портале проекта «Многовековая Югра» создана специальная страница конкурса, которая поможет с первыми шагами и будет наполняться на протяжении всей заявочной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU