В Когалыме сносят расселённые «деревяшки»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-16T14:31:06+03:00

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В Когалыме начались работы по сносу расселенных ветхих и аварийных домов в левобережной части города. По информации администрации города, освобождённые земельные участки пустовать не будут – там построят новое жилье.

В этом году согласно распоряжению планируется демонтировать 17 деревянных строений, все они отключены от тепло-, водо- и электроснабжения. Так, по данным УЖКХ города Когалым, с карты города этим летом должны исчезнуть дома по адресам: Береговая, 15/1 и 39; Набережная, 32; Автомобилистов, 1 и 8; Олимпийская, 1А; Мостовая, 6, 7, 13, 16, 37 и 59; Рижская, 2; Энергетиков, 22А; Романтиков, 6; Дорожников, 18. В настоящее время уже завершаются работы по сносу дома № 10 по ул. Мостовой.

Процесс демонтажа происходит силами «Коммунспецавтотехники» и предприятий города Когалыма. По окончании работ будет проведена рекультивация земельных участков с целью их дальнейшего использования.

Отметим, что расселение и снос ветхого жилья в Югре в числе приоритетных направлений работы правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU