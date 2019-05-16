На должность директора департамента культуры Югры претендуют 13 человек

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-16T14:24:31+03:00

Возрастной диапазон кандидатов – от 29 до 55 лет

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В Ханты-Мансийском автономном округе завершился приём документов от кандидатов на должность директора департамента культуры.

По словам директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики региона Ирины Астапенко, желание участвовать в отборе изъявили 13 человек.

- Представлены как наш округ, так и соседние регионы. Есть представители Челябинска, Тюмени, Ямало-Ненецкого автономного округа. По нашему региону это города Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Мегион и Югорск. Возрастной диапазон кандидатов – от 29 до 55 лет, - сказала Ирина Астапенко.

В настоящее время все поступившие заявки проходят проверку на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, достоверность представленной информации.

- 22 мая мы будем готовы обнародовать итоги, - добавила руководитель профильного департамента.

Напомним, что далее кандидатов на должность директора окружного департамента культуры ждут общественная и экспертная оценка с участием профессиональных сообществ и общественности. Этап общественного отбора включает в себя отраслевые конференции, теледебаты, в которых может принять каждый житель округа, направив вопросы в эфир. Оценивать претендентов будет специальная комиссия, которая подготовит предложения губернатору Югры по окончательным претендентам на должность.

После всех этапов отбора не более трех претендентов будут представлены губернатору Югры для принятия окончательного решения как по назначению, так и включению в кадровый резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU