СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-16T13:51:14+03:00

В Югре на реке Мулымья поселились бобры. Фото с сайта Природнадзора Югры

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрирован рост популяции бобров. Об этом сообщает Природнадзор округа.

Так, 10 мая во время рейда по охране объектов животного мира в рамках проведения операции «Пернатая дичь. Весна» на берегу реки Мулымья инспекторами Советского отдела Природнадзора Югры обнаружено место обитания западносибирского речного бобра. Вблизи с хаткой обнаружены деревья, поваленные бобрами со следами резцов на стволах деревьев.

Ранее в этом месте присутствие бобра не наблюдалось. Появление западносибирского речного бобра в новом месте обитания, свидетельствует о росте популяции, занесенного в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры животного и распространении данного вида далеко за переделы особо охраняемой природной территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU