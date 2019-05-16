В Югре на реке Мулымья поселились бобры
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрирован рост популяции бобров. Об этом сообщает Природнадзор округа.
Так, 10 мая во время рейда по охране объектов животного мира в рамках проведения операции «Пернатая дичь. Весна» на берегу реки Мулымья инспекторами Советского отдела Природнадзора Югры обнаружено место обитания западносибирского речного бобра. Вблизи с хаткой обнаружены деревья, поваленные бобрами со следами резцов на стволах деревьев.
Ранее в этом месте присутствие бобра не наблюдалось. Появление западносибирского речного бобра в новом месте обитания, свидетельствует о росте популяции, занесенного в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры животного и распространении данного вида далеко за переделы особо охраняемой природной территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU