В Когалыме состоится «Музейный квест»
Ежегодная интеллектуально-тактическая игра «Музейный квест» пройдёт в Когалыме 18 мая. Она состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2019».
По информации организаторов -Музейно-выставочного центра Когалыма, игра предполагает выполнение различных заданий по городу и музею, при решении которых не обойтись без смекалки, находчивости, творческого подхода и настроя на победу. Победители игры будут награждены ценными призами от спонсоров.
К участию в квесте приглашаются жители и гости города. Начало игры 18 мая в 19:00 часов. Запись на участие в «Музейном квесте» - до 14:00 часов 18 мая по телефону: 2-88-58. Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU