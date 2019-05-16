В Когалыме состоится «Музейный квест»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-16T13:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная интеллектуально-тактическая игра «Музейный квест» пройдёт в Когалыме 18 мая. Она состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2019».

По информации организаторов -Музейно-выставочного центра Когалыма, игра предполагает выполнение различных заданий по городу и музею, при решении которых не обойтись без смекалки, находчивости, творческого подхода и настроя на победу. Победители игры будут награждены ценными призами от спонсоров.

К участию в квесте приглашаются жители и гости города. Начало игры 18 мая в 19:00 часов. Запись на участие в «Музейном квесте» - до 14:00 часов 18 мая по телефону: 2-88-58. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU