В Югре состоится вторая туристическая конференция

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-16T21:41:25+03:00

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Вторая туристическая конференция пройдет в Ханты-Мансийске меньше чем через месяц. В обсуждение вопросов, связанных со сферой развития внутреннего и въездного туризма, примут участие не только представители Югры, но и специалисты из Казахстана, Москвы, Калининградской и Тюменской областей.

По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей Анны Линкер, участники обсудят вопросы, связанные с работой механизмов, которые способствуют повышению туристических потоков в регионы, их уникальность и действенность. Кроме этого, специалисты смогут обменяться опытом успешного развития туризма на примере своих территорий.

- Очень важно, что за одним столом могут встретиться представители всех ниш туристской отрасли, от гостиниц и ресторанов, до агентств по организации отдыха и ведущих экспертов России в области туризма,- отметила Анна Линкер, – мы уверены, что подобное общение принесёт ощутимый результат и будет способствовать увеличению потока туристов в город Ханты-Мансийск и ХМАО – Югру в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU