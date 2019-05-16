СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-16T13:21:52+03:00

В Сургуте до 1 августа перекрыта дорога по улице Сибирская. Фото с сайта администрации города Сургут

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Движение автотранспорта по улице Сибирской на участке от улицы Рабочая до улицы Университетская перекрыто полностью. Участок улицы Университетская от улицы Энергетиков до проспекта Ленина сужен.

По информации портала администрации города, ремонт дорог продлится до 1 августа. Водителей просят планировать маршрут и относится с пониманием к временным неудобствам

- Планировали начать раньше, но пришлось сдвинуть сроки из-за погоды и проведения майских шествий. Поэтому теперь, когда планируете путь на личном и общественном транспорте, учитывайте заторы и возможные задержки автобусов № 10, 26, 33, 96 в часы пик. От лица администрации Сургута приношу извинения за доставленные неудобства, - сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU