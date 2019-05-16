На улице Чапаева в Нижневартовске высадят 1500 саженцев

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-16T13:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В десятом микрорайоне Нижневартвоска пройдет массовое озеленение. Как пояснил заместитель начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко, администрация города готова предоставить коммунальщикам участок для заготовки саженцев акации и рябины.

В нынешнем году намечено создать своеобразную «живую изгородь» по улице Чапаева (от ул. Северной до ул. Интернациональной). Здесь высадят полторы тысячи саженцев. Это будут 900 кустов двух видов барбариса и 600 кустов кизильника блестящего. Они станут своеобразным ограждением жилой зоны и тротуара от оживлённой дороги. В этом районе также запланировано создать несколько высокодекоративных ландшафтных групп.

Два года подряд при содействии предпринимателей и при участии активных вартовчан в десятом микрорайоне проходят акции по посадке саженцев. Благодаря этому небольшие благоустроенные зоны отдыха уже появились на улице Пермской. На 25 мая намечен очередной «зелёный праздник». В микрорайоне высадят 100 кустов боярышника и столько же кустов акации, которые привезут из тюменского питомника.

Обновят и зелёную зону возле комплекса «Экспресс». Ответственность за это берут на себя предприниматели. В прошлом сезоне рядом с торговым центром высадили саженцы рябины и хвойных пород деревьев. Некоторые из них не прижились. Предприниматели планируют своими силами восстановить участок и следить за ним в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU