В Югре заключают контракты на строительство и ремонт дорог
В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа обсудили реализацию регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Было отмечено, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заключено 58% от общего числа контрактов.
Напомним, что объем финансирования регионального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта, в период 2019 – 2024 годов составит почти 32,5 миллиардов рублей.
В указанный период в Югре планируется выполнить дорожные работы на 633,984 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Работы ведутся в тёплое время года.
ИСТОЧНИК KP.RU