2019-05-16T12:50:09+03:00
Общество

В Югре заключают контракты на строительство и ремонт дорог

На выделенные деньги можно привести в порядок 600 километров дорожного полотна
Алена Кульмухаметова
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В Югре заключают контракты на строительство и ремонт дорогВ Югре заключают контракты на строительство и ремонт дорогФото: Татьяна Коркина
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В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа обсудили реализацию регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Было отмечено, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заключено 58% от общего числа контрактов.

Напомним, что объем финансирования регионального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта, в период 2019 – 2024 годов составит почти 32,5 миллиардов рублей.

В указанный период в Югре планируется выполнить дорожные работы на 633,984 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Работы ведутся в тёплое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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