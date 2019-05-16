Югорчанка при продаже пианино «подарила» мошеннику 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-16T12:35:18+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя местная жительница.

Выяснилось, что заявительница на интернет-сайте бесплатных объявлений разместила информацию о продаже пианино. Вскоре позвонил мужчина и предложил внести предоплату за музыкальный инструмент. Женщина сообщила покупателю не только номер банковской карты, но и код доступа к счету, пришедший ей в СМС-сообщении. Вскоре с банковской карты югорчанки списались более 400 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала пенсионерка из Ханты-Мансийска, которой позвонил неизвестный и представился давним другом. Уловив в голосе знакомые нотки, которые лишь слегка напоминали голос друга, женщина откликнулась на его просьбу одолжить денег. Перечислив 10 000 рублей, женщина попыталась связаться с «другом», но его телефон уже был отключен.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU