Югорчанка при продаже пианино «подарила» мошеннику 400 тысяч рублей
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя местная жительница.
Выяснилось, что заявительница на интернет-сайте бесплатных объявлений разместила информацию о продаже пианино. Вскоре позвонил мужчина и предложил внести предоплату за музыкальный инструмент. Женщина сообщила покупателю не только номер банковской карты, но и код доступа к счету, пришедший ей в СМС-сообщении. Вскоре с банковской карты югорчанки списались более 400 000 рублей.
Еще одной жертвой мошенников стала пенсионерка из Ханты-Мансийска, которой позвонил неизвестный и представился давним другом. Уловив в голосе знакомые нотки, которые лишь слегка напоминали голос друга, женщина откликнулась на его просьбу одолжить денег. Перечислив 10 000 рублей, женщина попыталась связаться с «другом», но его телефон уже был отключен.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU