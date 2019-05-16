СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-16T12:28:57+03:00

К вечеру в Югре поднимется сильный ветер. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах Югры сегодня к вечеру ожидается усиление ветра. С ним придёт потепление.

Завтра, 17 мая, специалисты предупреждают о неблагоприятных явлениях. В центральных районах региона прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU