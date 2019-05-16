К вечеру в Югре поднимется сильный ветер
По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах Югры сегодня к вечеру ожидается усиление ветра. С ним придёт потепление.
Завтра, 17 мая, специалисты предупреждают о неблагоприятных явлениях. В центральных районах региона прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует жителям соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. А владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU