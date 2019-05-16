СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-16T11:59:04+03:00

Штраф в размере 50 тысяч рублей заплатит продавец из Лангепаса за продажу пива подростку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Женщина не первый раз совершает правонарушение

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Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимая ранее в магазине продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию, за что была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, в марте 2019 она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Отметим, что в последнее время в Югре участились случаи продажи алкоголя детям.

ИСТОЧНИК KP.RU