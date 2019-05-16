Штраф в размере 50 тысяч рублей заплатит продавец из Лангепаса за продажу пива подростку
Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимая ранее в магазине продала несовершеннолетнему подростку алкогольную продукцию, за что была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, в марте 2019 она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Отметим, что в последнее время в Югре участились случаи продажи алкоголя детям.
ИСТОЧНИК KP.RU