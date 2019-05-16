СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-16T11:54:55+03:00

В Югре состоялась акция по выписке новорождённых. Фото с сайта правительства Югры

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В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла торжественная выписка новорожденных, в которой приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

Акция была организована во всех медицинских организациях автономного округа в рамках проведения в Югре Семейной недели, приуроченной к международному дню семьи.

- Это всегда очень трогательный момент, когда в семье рождается ребенок, - обратилась к присутствовавшим глава региона. – Сегодня мы поздравляем две семьи с первенцами, две семьи – с рождением третьего ребенка и три семьи – со вторым ребенком. Рада участвовать в вашем семейном празднике.

Поздравляя семьи, губернатор сказала:

- Не останавливайтесь, приходите сюда еще! Малыши у нас все желанные.

Семьям были вручены подарки - сказки и классические музыкальные произведения в исполнении воспитанников центра искусств для одаренных детей Севера. Музыкальный сборник «Сладких снов, малыш!» был издан в рамках проекта «Сохраним жизнь!» по инициативе правительства Югры. На флеш-носителе - 8 сказок и 7 классических музыкальных произведений известных композиторов 17-18 веков.

В завершение торжества было организовано общее фото родителей и новорожденных с губернатором и волонтерами. Старшие братья новорожденных югорчан держали хештег: #РастувЮгре.

Отметим, что в своем аккаунте в сети Инстаграм губернатор округа Наталья Комарова объявила фотоконкурс на лучшие семейные фотографии. В течение года югорчане могут выкладывать в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» семейные фото с хештегом #РастувЮгре. Итоги конкурса будут подведены в конце года общенародным голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU