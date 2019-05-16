Житель Мегиона с угрозами требовал деньги с парня за несуществующий штраф

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-16T11:49:07+03:00

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В полицию Мегиона поступило заявление от 22-летнего жителя города о том, что знакомый требует от него деньги за возмещение несуществующего штрафа.

Молодой человек рассказал полицейским, что некоторое время назад его знакомый обратился к нему с просьбой отнести на оформление пакет документов в жилищную городскую службу, так как сам находится на работе. Заявитель согласился. Исполнив просьбу, вернул другу все бумаги. Спустя некоторое время подозреваемый сообщил, что пакет документов был направлен по неверному адресу, и теперь за несвоевременную сдачу документов он должен оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Так, как ситуация якобы произошла по вине молодого человека, он должен возместить убытки.

Заявитель отказался отдавать деньги. Подозреваемый стал угрожать мегионцу физической расправой, отправлять гневные сообщения, требовать деньги.

Тогда парень, опасаясь расправы, сообщил сотрудникам полиции дату и место передачи денег. 25-летний житель Мегиона, который с угрозами требовал у заявителя несуществующий долг, был остановлен полицейскими в подъезде дома потерпевшего. В его кармане находились переданные заявителем купюры в сумме 10 тысяч рублей. Как пояснил подозреваемый, данную мошенническую схему обмана своего давнего знакомого он спланировал заранее ради наживы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU