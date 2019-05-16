За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали четыре человека
В Нижневартовске водитель автобуса на пешеходном переходе сбил мальчика. Ребёнок получил травмы.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:45 в городе Нижневартовск на улице Мира 63-летний водитель на автобусе «КАВЗ» на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика 2011 года рождения, который пресекал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора.
В результате происшествия, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
В 15:30 в поселке Октябрьское Октябрьского района 59-летний водитель за рулём «Ниссансбил девочку 2011 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате происшествия, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.
Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU