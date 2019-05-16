СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-16T11:44:02+03:00

За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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В Нижневартовске водитель автобуса на пешеходном переходе сбил мальчика. Ребёнок получил травмы.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:45 в городе Нижневартовск на улице Мира 63-летний водитель на автобусе «КАВЗ» на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика 2011 года рождения, который пресекал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате происшествия, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

В 15:30 в поселке Октябрьское Октябрьского района 59-летний водитель за рулём «Ниссансбил девочку 2011 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате происшествия, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU