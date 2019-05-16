СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-16T10:57:42+03:00

В Ханты-Мансийске из «авариек» в 2019 году переселят 200 семей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Двухэтажных многоквартирных домов с печным отоплением не осталось в городе

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Ликвидация аварийного жилищного фонда продолжается в окружной столице Югры. Так, в течение 2019 года планируется переселить не менее 200 семей из 32 аварийных многоквартирных жилых домов.

По информации администрации города Ханты-Мансийска, на сегодняшний день полностью расселены и переданы под снос 13 многоквартирных жилых домов.

На участках, очищенных после сноса аварийных жилых домов появится современное жилье, паркинги, школы, детские и спортивные площадки.

В перечень многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 1 января 2019 года включено 28 одноэтажных многоквартирных жилых домов с печным отоплением, расселение которых полностью планируется осуществить в течение 2-3 ближайших лет.

Напомним, двухэтажные многоквартирные дома с печным отоплением полностью ликвидированы в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU