В Ханты-Мансийске из «авариек» в 2019 году переселят 200 семей
Ликвидация аварийного жилищного фонда продолжается в окружной столице Югры. Так, в течение 2019 года планируется переселить не менее 200 семей из 32 аварийных многоквартирных жилых домов.
По информации администрации города Ханты-Мансийска, на сегодняшний день полностью расселены и переданы под снос 13 многоквартирных жилых домов.
На участках, очищенных после сноса аварийных жилых домов появится современное жилье, паркинги, школы, детские и спортивные площадки.
В перечень многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 1 января 2019 года включено 28 одноэтажных многоквартирных жилых домов с печным отоплением, расселение которых полностью планируется осуществить в течение 2-3 ближайших лет.
Напомним, двухэтажные многоквартирные дома с печным отоплением полностью ликвидированы в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU