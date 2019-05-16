СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-16T10:51:44+03:00

В Нефтеюганске арестован грабитель за нападение на мужчину. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в октябре 2018 года обвиняемый совместно с двумя соучастниками совершил разбойное нападение на жителя Нефтеюганска.

Угрожая ножом преступники проникли в квартиру потерпевшего, где похитили деньги и другое имущество на общую сумму 63 тысяч рублей, после чего скрылись. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU