В Нефтеюганске арестован грабитель за нападение на мужчину
Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в октябре 2018 года обвиняемый совместно с двумя соучастниками совершил разбойное нападение на жителя Нефтеюганска.
Угрожая ножом преступники проникли в квартиру потерпевшего, где похитили деньги и другое имущество на общую сумму 63 тысяч рублей, после чего скрылись. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU