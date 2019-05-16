Наталья Комарова потребовала от главы Нефтеюганска установить памятник погибшим гимнастам
Губернатор Югры Наталья Комарова потребовала от главы Нефтеюганска Сергея Дегтярёва возвести стелу памяти спортсменам, погибшим в автокатастрофе под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года.
Поводом послужило обращение жителей города к главе региона в социальной сети Инстаграм. В нем жители обозначили свою обеспокоенность остановкой проекта по возведению памятника из-за отсутствия финансирования.
Губернатор выразила Сергею Дегтяреву неудовлетворение его деятельностью по этому проекту:
- Считаю, что Вы абсолютно безответственно относитесь к этой работе, не так, как это нужно для людей. Не могу не дать этой оценки, - заявила Наталья Комарова.
Обращаясь к жителям Нефтеюганска, Наталья Комарова сказала, что проблемы с деньгами нет и не будет.
Ранее глава Нефтеюганска сообщил, что только накануне узнал о том, что некоммерческая организация благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «Созидание», собиравший средства для финансирования работ по созданию памятника, прекратил свое существование.
- Спонсоров привлечь не удалось, поэтому было принято решение о выделении средств из бюджета города – порядка девять млн рублей. Сейчас это решение проходит необходимые юридические процедуры, - доложил Сергей Дегтярев.
В завершение встречи губернатор округа дала поручение главе Нефтеюганска до 20 мая положить ей на стол дорожную карту, и в кратчайшие сроки сделать все, чтобы этот памятник был установлен.
ИСТОЧНИК KP.RU