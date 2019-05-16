СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-16T09:57:41+03:00

Семейная неделя проходит в Югре. Фото с сайта pixabay.com

Будут проведены ярмарки вакансий для одиноких и многодетных родителей

Изменить размер текста: A A

С 11 по 17 мая в Ханты-Мансийском автономном округе проходит Семейная неделя, приуроченная к международному дню семьи.

Во всех муниципалитетах организованы мероприятия, в которых принимают участие югорские семьи с детьми.

Как сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, семейная неделя началась с презентации детских и семейных экскурсионных программ и туров. «Также в Государственной библиотеке Югры был организован проект «Читаем вместе».

Созданный при уполномоченном по правам ребенка в Югре совет отцов совместно с детским общественным советом привели в порядок детские игровые площадки. В школах прошел единый урок «Семья и Отечество в моей жизни».

В оставшиеся дни в муниципалитетах будут проведены ярмарки вакансий для одиноких и многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Дошкольники и школьники примут участие в спортивно-игровых эстафетах «Юный спасатель и пожарный».

Завершится неделя серией семейных спортивных мероприятий, сообщает портал правительства Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU