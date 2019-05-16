В Сургуте взрослый мужчина пытался продать чужой велосипед

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-16T09:51:42+03:00

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Уголовник решил раздобыть лёгких денег, продав чужой велик. Для этого он совершил угон.

Накануне в дежурную часть полиции Сургуту поступило сообщение от 36-летнего мужчины о краже велосипеда стоимостью 12 тысяч рублей.

Оперативники в течение суток задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний не работающий сургутянин, который ранее был осужден за совершение кражи.

Злоумышленник пояснил, что был в гостях у друга в одном из домов по проспекту Комсомольский, и когда уходил от него, в подъезде заметил велосипед, который решил похитить для продажи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU