В Сургуте взрослый мужчина пытался продать чужой велосипед
Уголовник решил раздобыть лёгких денег, продав чужой велик. Для этого он совершил угон.
Накануне в дежурную часть полиции Сургуту поступило сообщение от 36-летнего мужчины о краже велосипеда стоимостью 12 тысяч рублей.
Оперативники в течение суток задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний не работающий сургутянин, который ранее был осужден за совершение кражи.
Злоумышленник пояснил, что был в гостях у друга в одном из домов по проспекту Комсомольский, и когда уходил от него, в подъезде заметил велосипед, который решил похитить для продажи.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU