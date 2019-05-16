СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-16T09:42:23+03:00

В Ханты-Мансийске школы готовятся к ЕГЭ. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Во всех школах города последние звонки для учащихся девятых классов прозвенят 23 мая, а для одиннадцатиклассников – 24 мая. Об этом рассказали в департаменте образования администрации Ханты-Мансийска.

Почти 600 выпускников окружной столицы приняли участие в апробации технологии ЕГЭ по русскому языку в этом году. Тестовое мероприятие прошло в четырех пунктах проведения экзаменов.

Завтра, 17 мая, девятиклассники примут участие в испытании перспективных моделей контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по предмету «Обществознание».

Предполагается, что подобные проверки станут последними «тренировочными» мероприятиями перед государственной итоговой аттестацией в 2019 году.

В настоящее время все пункты проведения ГИА проверены и готовы к аттестационному периоду, оснащены необходимым оборудованием, в том числе для печати контрольных измерительных материалов прямо в аудитории и сканирования экзаменационных бланков.

Особое внимание уделяется безопасности проведения государственной итоговой аттестации, в том числе информационной. Помещения оснащены защищенными каналами связи, видеонаблюдением, блокираторами подвижной связи, установлены рамки металлоискателей.

Отметим, в этом году в России основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а выпускники 9-х классов начнут свои испытания уже 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU