СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-16T09:27:41+03:00

Житель Урая во время ссоры зарезал приятеля. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение предъявлено 39-летнему жителю Урая.

По информации следственного комитета Югры, днём 15 мая нетрезвый мужчина, находясь я в своей квартире, во время ссоры с 37-летним знакомым несколько раз ударил его ножом. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Обвиняемый задержан, допрошен. Вину свою он признаёт. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу решением суда.

По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU