Житель Урая во время ссоры зарезал приятеля
Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение предъявлено 39-летнему жителю Урая.
По информации следственного комитета Югры, днём 15 мая нетрезвый мужчина, находясь я в своей квартире, во время ссоры с 37-летним знакомым несколько раз ударил его ножом. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления.
Обвиняемый задержан, допрошен. Вину свою он признаёт. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу решением суда.
По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU