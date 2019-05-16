Израненный мститель из города Советский пойдёт под суд

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-16T08:44:38+03:00

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Месть женщине довела югорчанина до безумного поступка. Он сам изрезал себя и после заявил в полицию с заявлением.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в производстве следователей Советского района находится уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

В конце марта текущего года 36-летний житель Советского обратился в полицию с сообщением о причинении ему телесных повреждений.

Полицейские выяснили, что раны на тело мужчина нанес себе сам, чтобы побудить свою знакомую забрать ранее написанное ею заявление. Мужчина избил женщину и угрожал убить. После она написала заявление в полицию.

В настоящее время следствием достоверно установлен факт заведомо ложного сообщения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU