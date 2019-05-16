2019-05-16T08:36:53+03:00
Общество

В Югре на дне рек ищут трёх пропавших рыбаков

Пока поиски не увенчались успехом
Алена Кульмухаметова
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В Югре на дне рек ищут трёх пропавших рыбаков. Фото из группы ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в соцсети ВКонтактеВ Югре на дне рек ищут трёх пропавших рыбаков. Фото из группы ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в соцсети ВКонтакте
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Спасатели Октябрьского района ищут 49-летнего мужчину реке Чемаш-Юган в районе города Нягани.

По информации «Центроспас-Югории», 15 мая спасатели-водолазы обследовали 200 квадратных метров реки Чемаш-Юган в районе предполагаемого поиска.

Также в Нефтеюганском районе спасатели Сургутского района продолжает поиски 47-летнего и 45-летнего мужчин, пропавших в районе реки Большой Салым.

Известно, что 9 мая мужчины выехали на природу для рыбной ловли, где их моторная лодка опрокинулась.

Накануне, 15 мая, надводным способом спасателями обследован 71 километр, волонтерами - 40 километров береговой линии реки. В настоящее время поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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