В Югре на дне рек ищут трёх пропавших рыбаков
Спасатели Октябрьского района ищут 49-летнего мужчину реке Чемаш-Юган в районе города Нягани.
По информации «Центроспас-Югории», 15 мая спасатели-водолазы обследовали 200 квадратных метров реки Чемаш-Юган в районе предполагаемого поиска.
Также в Нефтеюганском районе спасатели Сургутского района продолжает поиски 47-летнего и 45-летнего мужчин, пропавших в районе реки Большой Салым.
Известно, что 9 мая мужчины выехали на природу для рыбной ловли, где их моторная лодка опрокинулась.
Накануне, 15 мая, надводным способом спасателями обследован 71 километр, волонтерами - 40 километров береговой линии реки. В настоящее время поиски продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU